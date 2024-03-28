Первый фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

Обвиняемый по делу о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» Аминчон Исломов обжаловал свой арест. Он стал первым из фигурантов дела, подавшим апелляцию. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Басманном суде.

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Напомним, что среди фигурантов дела о теракте в «Крокусе» имеются три человека с фамилией Исломов - Диловар, Аминчон и Исроил. Известно, что Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы уехали с места преступления, он продал его в феврале, однако на него осталось оформлено ОСАГО. Всех троих подозревают в преступлении по статье «Террористический акт». Все трое будут содержаться под арестом до 22 мая.