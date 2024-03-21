Обвал на «Пионере»: как продвигается операция по поиску 13 горняков в Приамурье

Уже больше трех тысяч кубометров грунта вывезли с заваленного золотого рудника «Пионер» в Приамурье. Там идет операция по спасению 13 горняков. Они оказались заблокированы на глубине около 120 метров. Ранее вертолетом МЧС на прииск доставили дополнительные насосы для откачки воды, которая постепенно заполняет рудник.

«Сложность в том, что в горных выработках находятся огромные массы оборудования, льда. Негабариты, так называемые, которые вручную никаким образом не погрузишь. В обязательном порядке надо использовать мощную технику. Тщательно и аккуратно надо искать, мы ищем людей, мы не просто завалы разбираем», - объяснил замкомандира Новокузнецкого резервного горноспасательного отряда Александр Русланов.

Специальную скважину для видеокамеры начали готовить еще днем. Соответствующее поручение дал во время визита на рудник «Пионер» губернатор области.

«Здесь, конечно, у нас много неопределенностей. Мы не понимаем: живы люди или нет. К сожалению, не понимаем, сколько из них попало под сель, а сколько остались. С ними нет связи», - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Диаметр канала составит всего 10 сантиметров, а длина 265 метров. Первые 40 метров самые тяжелые - насыпной грунт, а дальше скальник. Бурение займет не меньше двух суток. Пройдя по диагонали канал должен соединить поверхность с выработкой на глубине, где могут предположительно находится люди. Дополнительно проложат вторую скважину. Связи с возможными выжившими нет.

Мощные насосные станции привезли в Амурскую область спасатели из Кузбасса. Они уже прилетели и начали движение к месту обвала. На месте ЧП их ждут утром. Здесь уже находятся сотрудники МЧС России из Нерюнгри, Хабаровского и Приморского краев. Развернут оперативный штаб. Грунт вывозят карьерными самосвалами. Технику пускают в шахту небольшими партиями, а сами спасатели работают в кислородных масках для безопасности.

«Очищены выработки, по которым воздух должен подаваться - за счет воронки - и сейчас идет установка вентилятора внутреннего проветривания. Воздух в шахту подается. Главное - вентиляционная установка не прекращает работу, ни во время работы, ни после. Остановки были буквально на 10 минут, для изменения технических параметров», - рассказал управляющий директор ОПР «Пионер» Алексей Бирюков.

Обрушение на руднике «Пионер» произошло вечером 18 марта. Тринадцать горняков оказались заблокированы предположительно на глубине в 125 метров - это почти 28 этажей. Но шахта уходит вниз не по прямой, а по спирали. Внешне чем-то напоминает подземную парковку. На каждом винте есть свои карманы, в них и могут находиться люди. Спасателям предстоит вывезти девять тысяч кубометров грунта, чтобы добраться до них. Родственникам оказывают психологическую помощь. Съемочной группе «Звезды» удалось связаться с тещей одного из шахтеров, попавшего под завал. Женщина рассказала, что зять больше 10 лет работает шахтером. На этот рудник он поехал во второй раз. Звонил жене накануне смены, это был их последний разговор.

«Плакали и все. Что мы можем делать? Вот только уснула. Маленькая не понимает, а старшая... и крестимся и в церковь ездили. Дочери нельзя по здоровью поехать. Ездила, друзья отвезли. Все звонят, все молятся, чтобы он был жив», - рассказала теща шахтера Алексея Сергиенко Марина Котова.

У Алексея Сергиенко две дочери. Старшая каждый день пишет отцу сообщения и просит вернуться домой.

«То, что я скучаю. Пусть, когда выберется позвонит. Я его сильно люблю», - призналась дочь шахтера Диана.

За время разработки месторождения это первый случай обвала. Работы не прекращаются даже с наступлением темноты. Сейчас из шахты откачивают воду и формируют грунтовую перемычку, чтобы не было нового обвала.