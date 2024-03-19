Для спасения шахтеров на руднике «Пионер» могут применить специальные насосы

Рудник «Пионер», где остаются заблокированными 13 шахтеров, постоянно затапливает. Сейчас решается вопрос об отправке туда высокопроизводительных насосов из Кузбасса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев.

«Борт МЧС готов. Будет делаться все возможное для спасения людей. Кроме того, необходимо обращать внимание на безопасность тех, кто проводит спасательные работы», - сказал Юрий Трутнев.

Зампред правительства отметил, что намерен переговорить и с собственником рудника. Он, по его словам, несет прямую ответственность за происходящее.

«Хотелось бы видеть его участие», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин дал указание принять все необходимые меры для спасения шахтеров на руднике «Пионер». Сейчас помощи спасателей ждут 13 горняков.