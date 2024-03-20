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Скважину к шахтерам на руднике «Пионер» планируют бурить 3-4 суток

Глубина скважины составит 262,7 метра.
Сергей Лебедев 2024-03-20 09:55:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Скважину к горнякам на руднике «Пионер» в Амурской области планируют пробурить за трое-четверо суток. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил начальник участка, геологоразведчик Сергей Козырев. Он также показал схему и план бурения, согласно которому глубина скважины составит 262,7 метра.

По словам специалиста, первые 40 метров бурение будет затруднено из-за насыпного грунта. Затем все будет проще.

«Планируем справиться за трое-четверо суток», - отметил Сергей Козырев.

Напомним, ранее на место происшествия привезли буровую установку, с помощью которой сделают скважину диаметром около 10 сантиметров.

Углубление позволит подать воздух и опустить камеру, чтобы увидеть обстановку внутри. Возможно, удастся установить связь с шахтерами.

#Амурская область #наш эксклюзив #Шахта #скважина #пионер
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