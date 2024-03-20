Скважину к шахтерам на руднике «Пионер» планируют бурить 3-4 суток

Скважину к горнякам на руднике «Пионер» в Амурской области планируют пробурить за трое-четверо суток. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил начальник участка, геологоразведчик Сергей Козырев. Он также показал схему и план бурения, согласно которому глубина скважины составит 262,7 метра.

По словам специалиста, первые 40 метров бурение будет затруднено из-за насыпного грунта. Затем все будет проще.

«Планируем справиться за трое-четверо суток», - отметил Сергей Козырев.

Напомним, ранее на место происшествия привезли буровую установку, с помощью которой сделают скважину диаметром около 10 сантиметров.

Углубление позволит подать воздух и опустить камеру, чтобы увидеть обстановку внутри. Возможно, удастся установить связь с шахтерами.