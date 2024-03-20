В Приамурье на помощь горнякам из Кузбасса вылетел самолет Ил-76 МЧС России

Сегодня из Кузбасса в Амурскую область вылетел самолет Ил-76 МЧС России с дополнительной группировкой спасателей, состоящей из 30 человек, среди которых есть инженеры, шахтовые специалисты и горноспасатели. Они отправятся на рудник «Пионер», где после обрушения оказались заблокированы 13 человек.

Также на борт погрузили гидравлическое и пневматическое оборудование, шламовые насосы, приборы рудничного контроля и прибор «видеоглаз», который опускается на глубину до 300 метров и позволяет обследовать недоступные места горных выработок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Напомним, сейчас в спасательных работах на руднике «Пионер» задействованы более 200 человек. Работы на месте происшествия идут круглосуточно. Связь с заблокированными шахтерами до сих пор не установлена.

На данный момент специалисты откачивают воду и формируют грунтовую перемычку для предотвращения поступления грунта в шахту.