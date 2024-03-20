«Скучаю и люблю»: дочь шахтера с рудника «Пионер» два дня пишет отцу без ответа

Школьница Диана из Аксая, 8-летняя дочь Алексея Сергиенко - одного из 13 горняков, которые находятся под завалами на руднике «Пионер», - ждет папу домой и пишет ему сообщения. Однако ответа на них пока нет.

«Я по папе скучаю. Когда он выберется - позвонит», - чуть ли не плача сказала «Звезде» девочка.

Ее утешает бабушка, теща Алексея Марина Котова, она гладит внучку по волосам, успокаивает, объясняет, что она переживает, что папе там нечем дышать. «Звезде» она рассказала, что зять в профессии уже около 15 лет, на вахту в Амурскую область поехал второй раз. У Алексея две дочки - одной 8 лет, другой всего 3.

Новостей ждет вся семья, по словам Котовой, его мать не спала всю ночь, читая молитву у семейной иконы. Связи с 13 горняками до сих пор нет.

Обрушение горных пород рудника «Пионер» в Зейском округе Амурской области произошло два дня назад. На месте происшествия работают более 200 спасателей. Помощь оказывают специалисты из Нерюнгри, Хабаровска, Приморья и Кузбасса. Работа продвигается достаточно медленно, поскольку она осложняется наличием больших камней, которые приходится вывозить ручным способом. К руднику привезли буровую установку - скважину планируют бурить трое-четверо суток.