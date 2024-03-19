На руднике «Пионер» установили дополнительную вентиляцию и откачивают воду

На руднике «Пионер» в Зейском округе Амурской области, где после обрушения горных пород оказались заблокированными 13 человек, откачивают воду и установили дополнительную вентиляцию. Об этом «Звезде» рассказал представитель рудника.

«В работах задействовано более 100 человек. Все силы брошены на спасение людей», - подчеркивается в заявлении.

Представители рудника уже связались с родственниками горняков. Им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, о происшествии стало известно накануне вечером. В связи с обрушением прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности. В регионе введен режим ЧС.