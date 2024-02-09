Опубликована полная версия интервью Путина Карлсону на русском языке

Опубликована полная версия интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на русском языке. Разговор, за которым без всякого преувеличения следил весь мир, продолжался два часа и семь минут. Как позже признался сам журналист, Путин оказался очень умным собеседником и дал развернутые ответы на все вопросы.

Как и было анонсировано самим Такером Карлсоном ранее, центральной темой интервью стала ситуация на Украине и события, которые привели к началу специальной военной операции. Но ответам на острые вопросы предшествовала историческая справка от Путина. Российский президент посвятил этому без малого полчаса.

Владимир Путин был предельно откровенен и не уходил от ответов. В беседе с Такером он вспомнил о своих контактах с бывшими американскими коллегами Биллом Клинтоном и Джорджем Бушем-младшим, а также с нынешним главой Белого дома Джо Байденом. Большой блок вопросов касался перспектив отношений России и НАТО. Здесь президент акцентировал внимание на необходимости диалога с альянсом и еще раз напомнил о готовности Москвы к такому разговору. Путин рассказал и о том, как обсуждал с Клинтоном возможность вступления России в альянс и как этот шанс на сближение двух стран был упущен.

Обсудили и экономические вопросы. Президент посетовал на то, что США стали использовать доллар в качестве оружия в политической борьбе и напомнил, что объемы использования американской валюты во внешней торговле в России неуклонно снижаются.

Живой, откровенный и доверительный разговор без купюр и монтажа не остался без внимания аудитории. Только на странице Такера Карлсона в социальной сети Х на пять часов утра по московскому времени интервью посмотрели 32 миллиона человек. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что очень важно донести мнение Владимира Путина до большинства и сегодня российского лидера, несомненно, услышали.