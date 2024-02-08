В Кремле оценили резонанс от приезда Карлсона в Москву и его интервью с Путиным

Приезд американского журналиста Такера Карлсона в Москву и его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным вызвали особый резонанс не только в Соединенных Штатах Америки, но и в России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сама по себе персона Карлсона, его приезд в Россию и его интервью с Путиным - это события, которые вызвали особый резонанс не только в Америке, но и у нас в стране, справедливости ради. Резонанс иногда зашкаливающий», - сказал он.

По словам представителя Кремля, «очевидно, что это интервью, которое ждут, которое будут читать и анализировать не один день». Он также отметил, что любое интервью Владимира Путина является важным событием, особенно беседа с представителем зарубежных СМИ.

«Нуждается ли Карлсон в нашей защите? Я не думаю. Я думаю, что он может постоять за себя. Будем смотреть. Для нас важно, чтобы как можно больше людей в мире познакомились с мировоззрением и точкой зрения главы Российского государства», - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва защитить экс-ведущего Fox News на фоне «истерики в США».

Пресс-секретарь президента РФ также рассказал, что текстовая версия разговора появится утром 9 февраля на официальном сайте Кремля в формате видео и транскрипции на русском и английском языках. Сам Карлсон ранее сообщил, что интервью будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени.