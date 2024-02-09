Путин вспомнил о попытке России присоединиться к НАТО

Бывший президент США Билл Клинтон называл потенциальную идею вступления России в НАТО интересной, но вскоре передумал. Об этом президент Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер припомнил встречу с американским коллегой в Кремле, где они вместе обсуждали потенциальное членство Москвы в альянсе.

«Я ему задал вопрос:... "Если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО - как ты думаешь, это возможно?" Он сказал: "Ты знаешь, это интересно. Я думаю, что да". А уже вечером... он сказал: "Ты знаешь, я разговаривал со своей командой, нет, сейчас это невозможно"», - вспомнил Путин.

На уточняющий вопрос Карлсона, испытывает ли он горечь по этому поводу, Владимир Путин ответил, что это констатация фактов, а горечь и обида не те термины, которые уместны в данной ситуации.

«Мы же не жених и невеста», - пошутил президент.

Просто Россия в тот момент поняла, что ее не ждут в НАТО, констатировал Путин. Между тем, при наличии искреннего желания партнеров, это могла быть возможность начать сближение двух стран, уточнил он. Ранее Владимир Путин заявил, что руководство НАТО хочет вести переговоры с Москвой, но не знает как.