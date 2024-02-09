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Карлсон: безумие считать, что Москва уступит Крым

Журналист Такер Карлсон на своем сайте поделился впечатлениями от встречи с Владимиром Путины в Кремле.
Ян Брацкий 2024-02-09 03:41:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Американский журналист Такер Карлсон назвал российского президента Владимира Путина умным собеседником. На воем сайте он опубликовал видео, в котором кратко оценил итоги интервью в Кремле.

По словам Карлсона, он получил от Путина «чрезвычайно детальный» ответ на вопрос о предпосылках украинского кризиса. И теперь, по мнению американского журналиста, нужно быть безумцем, чтобы считать, что Москва уступит Крым.

В своем видео по итогам разговора с российским президентом журналист заявил, что у него сложилось впечатление, будто отвержение России Западом «глубоко ранит» Путина.

#Крым #интервью #Украина #Кремль #Владимир Путин #Такер Карлсон
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