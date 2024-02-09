Карлсон: безумие считать, что Москва уступит Крым

Американский журналист Такер Карлсон назвал российского президента Владимира Путина умным собеседником. На воем сайте он опубликовал видео, в котором кратко оценил итоги интервью в Кремле.

По словам Карлсона, он получил от Путина «чрезвычайно детальный» ответ на вопрос о предпосылках украинского кризиса. И теперь, по мнению американского журналиста, нужно быть безумцем, чтобы считать, что Москва уступит Крым.

В своем видео по итогам разговора с российским президентом журналист заявил, что у него сложилось впечатление, будто отвержение России Западом «глубоко ранит» Путина.