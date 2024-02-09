Количество просмотров на интервью Путина Карлсону превысило 8 млн почти за час

Двухчасовое интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону смотрят восемь миллионов человек, такое количество просмотров набралось менее, чем за час.

«Эпизод 73. Интервью Владимира Путина», - подписал публикацию Карлсон.

Интервью было опубликовано в 02:25 по московскому времени в социальной сети X, на личной странице журналиста. На данный момент публикация набрала почти 145 тысяч отметок «Нравится».

Также посмотреть беседу Путина и Карлсона можно на сайте Такера Карлсона, где его оно было выпущено в 02:00.