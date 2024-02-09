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Количество просмотров на интервью Путина Карлсону превысило 8 млн почти за час

Посмотреть беседу российского президента и американского журналиста можно в социальной сети X и на личном сайте Карлсона.
Елизавета Кондрикова 2024-02-09 03:12:01
© Фото: @TuckerCarlson, Х

Двухчасовое интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону смотрят восемь миллионов человек, такое количество просмотров набралось менее, чем за час.

«Эпизод 73. Интервью Владимира Путина», - подписал публикацию Карлсон. 

Интервью было опубликовано в 02:25 по московскому времени в социальной сети X, на личной странице журналиста. На данный момент публикация набрала почти 145 тысяч отметок «Нравится».

Также посмотреть беседу Путина и Карлсона можно на сайте Такера Карлсона, где его оно было выпущено в 02:00.

#Россия #интервью #Владимир Путин #президент россии #Такер Карлсон
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