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Исторический экскурс Путина для Карлсона занял почти полчаса

Владимир Путин начал с момента создания государства в 862 году и до событий современности.
Ян Брацкий 2024-02-09 03:27:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин начал общение с американским журналистом Такером Карлсоном с исторической справки. Экскурс длился без малого полчаса. Путин начал с момента создания государства в 862 году и до современности. Карлсон периодически пытался задавать актуальные вопросы, но российский лидер настоял на необходимости завершения исторической части.

Президент рассказал журналисту о судьбе южных русских земель в составе Польско-Литовского государства и о письмах Богдана Хмельницкого, в которых он просил московского царя забрать эти земли под свою сильную руку. Рассказал президент и о событиях двух мировых войн. Часть своих тезисов Владимир Путин подтверждал историческими документами, некоторые из которых он передал Такеру Карлсону.

Российский лидер допустил, что его гостю историческая справка может показаться слишком скучной, но она «многое объясняет». Карлсон, в свою очередь, заявил, что ему не скучно.

#Россия #Путин #история #интервью #Кремль #Карлсон
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