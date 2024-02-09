Путин: НАТО хочет говорить с Россией, но не знает как

Руководство НАТО хочет вести переговоры с Россией, но не знает и не может понять как. Таким мнением президент России Владимир Путин поделился с американским журналистом Такером Карлсоном. По мнению российского лидера, НАТО может достойно признать контроль России за новыми территориями. Для этого есть варианты, если есть желание, добавил президент.

«Я же сказал: пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть, но если желание есть», - сказал Путин

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна и другие члены НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к прямой конфронтации с официальной Москвой. Политик пообещал, что страны НАТО будут сопротивляться любым попыткам «втянуть альянс» в противостояние с Россией на Украине.

Между тем, одна из легенд крупнейших учений НАТО Steadfast Defender в Европе - отражение российского вторжения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ранее, что Москва воспринимает учения НАТО у своих границ как угрозу и принимает необходимые меры.