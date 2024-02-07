«Укринформ» подтвердил причастность СБУ к убийствам Кивы и Татарского

Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к убийствам бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, военного корреспондента Владлена Татарского, генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко, депутата ЛНР Олега Попова и ряда других политических деятелей. Об этом пишет украинское информационное агентство «Укринформ», ссылаясь на свои источники.

Источники издания в СБУ отметили, что «ликвидация врагов Украины» является одним из направлений работы ведомства.

Тело нардепа Рады Ильи Кивы нашли в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района 6 декабря 2023 года. По данным ГСУ СК России по Московской области, 46-летний мужчина погиб от огнестрельного ранения, СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства.

Военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в кафе в Санкт-Петербурге, где проходила его творческая встреча. Статуэтку, которая была начинена взрывчаткой, на мероприятие принесла Дарья Трепова* (внесена в список террористов и экстремистов). Впоследствии девушка получила 27 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Сергей Горенко погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в здании Генпрокуратуры Луганской Народной Республики 16 сентября 2022 года. Депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб в результате подрыва автомобиля в Луганске 6 декабря 2023 года.

* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.