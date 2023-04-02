В МВД подтвердили гибель военкора Татарского при взрыве в кафе

Взрыв произошел во время творческого вечера Владлена Татарского в питерском кафе.

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В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский и еще 16 человек пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД.

«2 апреля 2023 года в 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники»,- сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что на месте уже работают сотрудники петербургской полиции экстренный службы. Причины и обстоятельства произошедшего еще неизвестны.

Ранее появилась информация о мощности взрывного устройства - она составила более 200 грамм тротила, сообщили правоохранители. В кафе проходил творческий вечер Владлена Татарского.