В МВД подтвердили гибель военкора Татарского при взрыве в кафе
В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский и еще 16 человек пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД.
«2 апреля 2023 года в 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники»,- сообщили в ведомстве.
В ведомстве добавили, что на месте уже работают сотрудники петербургской полиции экстренный службы. Причины и обстоятельства произошедшего еще неизвестны.
Ранее появилась информация о мощности взрывного устройства - она составила более 200 грамм тротила, сообщили правоохранители. В кафе проходил творческий вечер Владлена Татарского.