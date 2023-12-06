СК возбудил дело после убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы
Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива погиб от огнестрельного ранения в Подмосковье.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщили в ГСУ СК Подмосковья.
Отмечается, что Кива погиб от огнестрельного ранения. Личность стрелявшего не установлена. Он сделал несколько выстрелов.
Ранее сообщалось, что окровавленное тело 46-летнего Ильи Кивы обнаружили на снегу на территории парковой зоны SPA-отеля в деревне Супонево.
В январе 2022 года политик переехал в Испанию, а затем в Россию. Он активно выступал с критикой киевского режима.