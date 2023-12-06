Источник: депутат Нарсовета ЛНР Попов, вероятно, погиб при взрыве автомобиля

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Депутат Народного совета ЛНР Олег Попов мог погибнуть в результате подрыва авто в Луганске. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на источник.

«Олег Попов погиб в результате взрыва автомобиля в Луганске», - цитирует Радио Sputnik источник.

Ранее стало известно, что в центре Луганска рядом со стадионом «Авангард» сгорел автомобиль. Обстоятельства произошедшего не уточнялись.

Ранее в Луганске на месте стихийного захоронения почти 400 ополченцев и простых людей, погибших в ходе конфликта, открыли мемориал «Незаживающая рана Донбасса». Во входное группе установлена фигура матери, которая держит на руках тело погибшего сына.