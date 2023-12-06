В стране и мире РИА Новости: в Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы Игнат Далакян Причина и обстоятельство смерти украинского политика уточняются. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: В Подмосковной деревне Супонево Одинцовского района, предположительно, обнаружили тело бывшего украинского политика Ильи Кивы. Об этом сообщают РИА Новости. Обстоятельство и причины смерти бывшего депутата Верховной Рады пока не уточняются. Согласно сообщению Telegram-канала «112», на месте смерти работают следователи. Украинский политический и государственный деятель Илья Кива родился 2 июня в 1977 году в Полтаве. Известность получил во время событий на майдане в 2014 году. В 2016-2017 работал советником главы МВД Украины Арсена Авакова. Илья Кива был депутатом Верховной Рады Украины IX созыва от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь». В январе 2022 года политик переехал в Испанию, а затем в Российскую Федерацию. Кива активно стал выступать с критикой киевского режима. Экспертное мнение и аналитика