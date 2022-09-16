В стране и мире Генеральный прокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске Алексей Курильченко Как сообщил помощник главы МВД ЛНР, Горенко погиб при взрыве самодельного взрывного устройства. © Фото: Генеральная прокуратура ЛНР Читайте нас на: В результате взрыва в здании Генпрокуратуры Луганской Народной Республики погиб генпрокурор Сергей Горенко. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Кисилев. «Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве самодельного взрывного устройства в здании Генпрокуратуры в Луганске», - цитирует РИА Новости сообщение помощника. Инцидент произошел днем 16 сентября. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что повреждены несколько окон на третьем этаже здания. На парковке рядом с ним стоит машина пожарной службы, неподалеку от нее видны мужчины в военной форме, держащие носилки с предположительно пострадавшим при взрыве. По данным офицера Народной милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко, взрыв произошел внутри здания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика