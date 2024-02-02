Херш назвал переговоры Залужного с Западом причиной для его увольнения Зеленским

Лидер киевского режима Владимир Зеленский захотел отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного после проведения военачальником тайных переговоров с Западом об окончании украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники написал журналист из США Сеймур Херш в своей колонке. его слова приводит РИА Новости.

«Стремление Зеленского уволить своего командующего генерала стало результатом того, что Залужный продолжал участвовать напрямую или через помощников в секретных переговорах с прошлой осени с американскими и другими западными чиновниками о том, как лучше всего добиться прекращения огня и договориться об окончании войны», - рассказал Херш.

В Вашингтоне, как считает журналист, нервно отреагировали на происходящие в Киеве события относительно возможной отставки главкома ВСУ. Американцы уже обсуждают план окончания конфликта, чтобы завершить военные действия и утвердить «финансовый план для Украины», добавил Херш.

«Некоторые в Пентагоне и разведывательном сообществе приветствовали оценку Залужного как начало неизбежного процесса к миру», - подытожил Сеймур Херш.

В ноябре 2023 года в интервью западному изданию The Economist Залужный сообщил о зашедшей в тупик ситуации на поле боя для ВСУ.

В 2024 году 29 января у него произошла встреча с Зеленским, на которой тот якобы предложил военному позицию советника украинских властей после отставки. Также сообщалось о предложении должности посла в одной из европейских стран и пост секретаря СНБО Украины. Но Залужный отказался.

При этом среди потенциальных кандидатов на должность главкома ВСУ назывались глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

Также CNN со ссылкой на источники опубликовал информацию, что указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели.