Глава ГУР (Главного управления разведки) украинского Минобороны Кирилл Буданов отказался занять пост Главнокомандующего ВСУ.

Как сообщил RT со ссылкой на британских журналистов, это произошло «в последнюю минуту». При этом акцент делается на том, что Буданов не имел права отказываться от назначения на военный пост.

«Генерал Буданов, загадочный и амбициозный руководитель военной разведки Украины, придерживается гораздо более нетрадиционного и непроверенного подхода к командованию. <...> Некоторые предполагают, что он отказался от работы в последнюю минуту. Близкий коллега утверждает, что генерал Буданов не подражал позиции генерала Залужного, но и отказываться от военной позиции он тоже не имел права», - уточнили в СМИ.

Вместе с этим, указано, что глава украинского ГУР никогда прежде не возглавлял обычные вооруженные силы или «организацию размером с украинскую армию», в которой сейчас работает около одного миллиона человек.

Ранее украинские депутаты сообщали, что Буданов рассматривался как один из основных кандидатов на замену действующего главнокома ВСУ Залужного.

Слухи о его возможной отставке появились 29 января. По одной версии, взамен Залужному предложили должность посла в одной из стран Европы, по другой - секретаря СНБО (Совета национальной безопасности).