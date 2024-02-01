CNN: Зеленский уволит Залужного с поста главкома ВСУ к концу недели

Официальный президентский указ об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ может выйти к концу недели. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Киеве.

Отмечается, что Зеленский объявил о своем решении уволить главкома ВСУ в понедельник «на небольшом собрании, на котором также присутствовал министр обороны Рустем Умеров». Источник подтвердил, что Зеленский предложил Залужному другую позицию, от которой нынешний украинский главнокомандующий отказался, и увольнение вступит в силу вне зависимости от этого факта.

«Официального объявления не было сделано, а это означает, что Залужный на момент вечера среды все еще занимает свою должность, однако, как сообщил CNN один из источников, к концу недели ожидается президентский указ», - сообщил телеканал.

О возможных преемниках Залужного рассказал «Звезде» политолог Богдан Безпалько. По его мнению, из двух возможных кандидатов, которыми являются командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, а также глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, лишь второй бы не отказался от поста главкома ВСУ из-за своей тесной связи с Зеленским.