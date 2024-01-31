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Times: Сырский отказался от предложения Зеленского стать главнокомандующим ВСУ

После отказа Буданова должность главнокомандующего ВСУ предложили Александру Сырскому, но тот тоже не согласился занять этот пост.
Анастасия Бобылева 2024-01-31 05:58:01
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off Keystone Press Agency Globallookpress

Командующему сухопутными войсками ВСУ генерал-полковнику Александру Сырскому предложили стать главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного, который занимает этот пост сейчас, однако Сырский отказался. Об этом сообщает британская газета Times. До этого от должности отказался глава ГУ разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Оба, как говорят, отклонили это предложение, что заставило Зеленского пойти на попятную», - пишет издание.

По слухам, после встречи Залужного с Владимиром Зеленским 29 января главнокомандующему ВСУ предложили уйти в отставку. Когда же он отказался, Зеленский заявил, что сам подпишет указ об отставке. После этого появились сообщения о возможном назначении на должность главкома Кирилла Буданова. После, однако, стало известно, что он отклонил соответствующее предложение.

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