Залужный признал провал украинского контрнаступления
Главком ВСУ Валерий Залужный признал провал украинского контрнаступления в интервью The Economist.
Он заметил, что если бы контрнаступление развивалось «по учебнику НАТО», то украинцы уже бы давно оказались в Крыму. Но в реальности все вышло совсем по-другому.
«Если посмотреть на учебники НАТО и на наши расчеты, то четырех месяцев должно было хватить на то, чтобы дойти до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова сходить туда-обратно», - сказал Залужный.
При этом, по словам Валерия Залужного, и в Киеве, и в странах Запада ожидали большего от контрнаступления ВСУ. В частности, войска должны были проходить по 30 километров в день.
Кроме этого, Залужный констатировал серьезное превосходство Вооруженных сил России в авиации и радиоэлектронной борьбе.