В стране и мире Залужный признал провал украинского контрнаступления Тимур Шерзад Валерий Залужный в интервью The Economist посетовал, что, согласно учебникам НАТО, ВСУ должны были уже давно быть в Крыму. Но реальность расставила все по своим местам. © Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Главком ВСУ Валерий Залужный признал провал украинского контрнаступления в интервью The Economist. Он заметил, что если бы контрнаступление развивалось «по учебнику НАТО», то украинцы уже бы давно оказались в Крыму. Но в реальности все вышло совсем по-другому. «Если посмотреть на учебники НАТО и на наши расчеты, то четырех месяцев должно было хватить на то, чтобы дойти до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова сходить туда-обратно», - сказал Залужный. При этом, по словам Валерия Залужного, и в Киеве, и в странах Запада ожидали большего от контрнаступления ВСУ. В частности, войска должны были проходить по 30 километров в день. Кроме этого, Залужный констатировал серьезное превосходство Вооруженных сил России в авиации и радиоэлектронной борьбе. Экспертное мнение и аналитика