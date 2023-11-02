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Залужный признал провал украинского контрнаступления

Тимур Шерзад
13:13 02.11.2023
Валерий Залужный в интервью The Economist посетовал, что, согласно учебникам НАТО, ВСУ должны были уже давно быть в Крыму. Но реальность расставила все по своим местам.
Залужный признал провал украинского контрнаступления
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Главком ВСУ Валерий Залужный признал провал украинского контрнаступления в интервью The Economist.

Он заметил, что если бы контрнаступление развивалось «по учебнику НАТО», то украинцы уже бы давно оказались в Крыму. Но в реальности все вышло совсем по-другому. 

«Если посмотреть на учебники НАТО и на наши расчеты, то четырех месяцев должно было хватить на то, чтобы дойти до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова сходить туда-обратно», - сказал Залужный. 

При этом, по словам Валерия Залужного, и в Киеве, и в странах Запада ожидали большего от контрнаступления ВСУ. В частности, войска должны были проходить по 30 километров в день. 

Кроме этого, Залужный констатировал серьезное превосходство Вооруженных сил России в авиации и радиоэлектронной борьбе.

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