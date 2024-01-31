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The Economist: Зеленский предложил Залужному должность секретаря СНБО

Британские журналисты смогли уточнить, что у Зеленского и Залужного состоялся разговор, в ходе которого лидер киевского режима предложил военному пост секретаря Совета национальной безопасности.
Марина Крижановская 2024-01-31 01:08:01
© Фото: Kaniuka Ruslan Keystone Press Agency Globallookpress

Лидер киевского режима Владимир Зеленский предложил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному должность секретаря СНБО (Совета национальной безопасности), но то якобы ответил отказом. Об этом со ссылкой на источники сообщил британский журнал The Economist.

Уточняется, что 29 января у них состоялась встреча, во время которой Зеленский сообщил Залужному о решении отправить его в отставку, предложив ему занять пост секретаря СНБО. Главноком ВСУ отверг это предложение.

«План отстранения генерала обсуждается не впервые, но он оказался самым убедительным. <...> Позже источники в Генштабе и близкие к генералу Залужному подтвердили, что встряска готовится. The Economist смог подтвердить, что ранним вечером состоялась встреча, на которой Зеленский сообщил своему генералу, что решил его уволить. Залужному предложили еще одну должность: секретаря Совета национальной безопасности. Он отказался», - указало издание.

Как сообщалось 29 января, главкому ВСУ Залужному объявили об отставке, заявил депутат Рады Гончаренко*. По его информации, генералу предложили должность посла в одной из европейских стран, но тот ответил отказом. При этом говорилось, что пост Залужного предположительно может занять глава ГУР (Главного управления разведки) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

На следующий день экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров прокомментировал «Звезде» слух об отставке Залужного и рассказал, чем может обернуться его отстранение.

Он считает, что слухами об отставке Зеленский совершил «пробу шарами», желая узнать реакцию на информацию об отставке Залужного. Его не сместят с должности, пока этот шаг не будет согласован с Западом, добавил политик.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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