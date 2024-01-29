Депутат Рады Гончаренко* заявил, что главкому ВСУ Залужному объявили об отставке

Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке, однако указа еще нет, утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Он добавил, что Залужному предложили должность посла в одной из европейских стран, однако тот ответил отказом.

О снятии Залужного с должности также сообщил украинский журналист Цымбалюк. По его словам, на пост назначат Буданова.

Бывший народный депутат Украины Борислав Береза выразил надежду, что информация не подтвердится.

По данным украинских СМИ, Владимир Зеленский готовит экстренное обращение.

В минобороны Украины назвали неправдой сообщения о возможной отставке Залужного.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.