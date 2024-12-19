Дуэль с Западом, Трамп и счастье: о чем говорил Путин на «Итогах года»

«Итоги года» с Владимиром Путиным одно из самых ожидаемых телевизионных событий года. Для граждан это возможность напрямую обратиться со своим вопросом к президенту. А для власти составить наиболее точное представление о том, что сегодня волнует россиян. В этот раз анализ звонков, видеообращений и текстовых сообщений показал, что международная проблематика уступила место внутриполитическим темам.

Настрой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией задает сам Владимир Путин. Отвечая на вопрос ведущей, который буквально витает в воздухе - о мире, который сошел с ума - президент начинает с оптимистической ноты, используя сленг, даже понятный подростку.

«Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно - нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха - все свистит у виска: и секунды, и пули... так нам страшно, ужас», - сказал президент РФ.

И в Гостиный двор глава государства пришел не с пустыми руками. Он рассказывает, что недавно общался с бойцами 155-й морской пехотной бригады. И они передали ему копию своего боевого знамени.

«Я специально взял его с собой. Во-первых, хотел ребят поблагодарить за этот подарок. Второе. Будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину на всей линии боевого соприкосновения. Должен сказать, что ситуация меняется кардинально, вы это хорошо знаете. Я это хочу подтвердить. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Как я уже говорил, речь идет о продвижении не на 100, 200, 300 метров. Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть - каждый день», - сказал глава российского государства.

Причина этого, по словам президента, в самой логике боевых действий. После того, как противник понес тяжелые потери в результате контрнаступления, двигаться вперед начала уже российская армия.

«Боевые действия - сложная вещь, поэтому загадывать вперед трудно и ни к чему. Но происходит именно так, и мы движемся к решению первостепенных наших задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции», - отметил Путин.

В Общероссийском народном фронте, активисты которого отвечали за сбор вопросов для прямой линии, уже опубликовали видео, как морпехи подписывают копию боевого знамени.

Одна из жительниц Курской области Татьяна Зибарева, находящаяся сегодня в пункте временного размещения, спрашивает, как много времени потребуется еще на вытеснение противника и когда она сможет вернуться в свой дом.

«Мы точно совершенно их выбьем, абсолютно точно, по-другому быть не может. Но вопрос о конкретной дате - извините, я сейчас просто не могу этого. Я знаю, планы есть, они мне докладываются на регулярной основе, но вот просто сказать к такому числу - так не делается», - заявил глава государства.

О выплатах за уничтоженную натовскую технику Владимира Путина спрашивает один из ведущих программы. Военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько говорит, что за последние несколько месяцев в Курской области уничтожено больше военной техники противника, чем за весь прошлый год - на всей линии боевого соприкосновения.

Завидев наш логотип, Дмитрий Песков предоставил слово каналу Минобороны.

«Не могу не спросить про заявления, которые мы слышали от вас последние несколько недель. Говоря о растиражированных на весь мир кадрах первых боевых испытаний новейшей ракеты "Орешник", складывается впечатление, что у нее действительно нет недостатков, но вот на Западе продолжают называть "Орешник" модификацией старого советского орудия и говорят, что эту ракету может сбить ПВО даже на стадии пуска. Вот как бы вы могли прокомментировать, есть ли у нее недостатки и, если позволите, уточняющий вопрос -какой все таки смысл вкладывали создатели "Орешника" в его название? Потому что на этот счет существуют разные варианты», - спросил корреспондент «Звезды» Константин Коковешников.

Владимир Путин ответил следующим образом:

«Первое, по поводу того, насколько это старое либо новое оружие, современное. Это современное, очень новое оружие. Вы сказали о том, что некоторые эксперты на Западе полагают, что такая ракета легко сбивается, уничтожается, особенно на начальной траектории полета. Ну, что можно сказать таким экспертам? Существует несколько видом систем ПВО - это Patriot, это более современные системы THAAD, не знаю, есть ли они на Украине или нет, если американцы решат поставить, пусть THAAD поставят. Мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они подсказали, какие там есть современные ценные для нас тоже решения. Когда я говорю наших ребят, говорю без иронии, нам есть с кем разговаривать на Украине. И там много наших ребят, которые тоже вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима», - ответил президент.

Кроме противовоздушной - напомнил Владимир Путин - есть и глобальная система ПРО, созданная в свое время Соединенными Штатами. Но поставленная на вооружении в России ракета «Авангард» с планирующим крылатым блоком без проблем в состоянии обойти и американскую ПРО. По одному позиционному району таких ракет есть в Румынии и Польше. Но дальность и высота их полета в любом случае меньше, чем у «Орешника».

«Чтобы долететь на такое расстояние нужно время, а у нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков и все. Поезд ушел. Так что шансов никаких нет, для того чтобы сбить эти ракеты, ну а если те эксперты западные, о которых вы сказали, так полагают - пусть они предложат нам и тем на Западе в США, кто им платит, произвести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологическую дуэль 21 века», - сказал глава государства.

Идею технологической дуэли мгновенно подхватили западные издания - в том числе британские, германские и американские. Представители США работали и на пресс-конференции в Москве. Ведущий канала NBC Кир Симонс обращается к Владимиру Путину с просьбой помочь найти пропавшего 12 лет назад в Сирии американского военнослужащего. Президент говорит, что обсудит эту тему с Асадом лично, но пока еще с ним не виделся. Еще один вопрос - о возможности переговоров с Трампом - Симмонс задает, явно провоцируя.

«Когда вы встретитесь с Трампом, вы будете более слабым лидером. Как вы собираетесь поступить, что вы сможете предложить в качестве компромисса?», - спросил Симмонс.

Российский лидер ответил, что, во-первых, не знает, когда состоится такая встреча.

«Он об этом ничего не говорит. Я не разговаривал с Трампом более 4 лет. Но я готов к этому. В любое время. Буду готов и к встрече, если он захочет это. Вы сказали, что я буду находиться в "ослабленном" состоянии. ....Уважаемый коллега… Вам и тем людям, кто платит Вам за работу в США очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я придерживают другой точки зрения. Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее, чем за последние 2-3 года. Мы становимся суверенной страной. Мы мало от кого зависим», - ответил Владимир Путин.

Еще один признак слабости по версии Кира Симмонса - бытующая на западе точка зрения, что операция наших ВКС не помогла сохранить режим Асада в Сирии. Владимир Путин не согласен. Поставленная изначально главная цель - борьба с международным терроризмом - достигнута.

«Мы ведь пришли в Сирию для того, чтобы там не был создан террористический анклав, наподобие того, что был создан в других странах, скажем, в Афганистане. В целом, мы целей достигли», - сказал глава государства.

Еще один вопрос касается перспектив российских военных баз. Президент рассказал, как по просьбе Тегерана Россия вывезла с авиабазы Хмеймим 4 тысячи иранских военнослужащих. Он выразил надежду, что в Сирии воцарится мир и стабильность. А насчет баз - переговоры с пришедшим на смену Асаду режимом - идут.

Кир Симмонс также попросил прокомментировать теракт, в результате которого в минувший вторник погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Вы сказали: "Покушение". Я вам благодарен за это, потому что вы косвенно признали, что это террористический акт. Почему? Потому что это убийство совершено способом, опасным для жизни многих. Режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления, террористические преступления, теракты в отношении многих граждан России. И в Курске сейчас, когда они расстреливают там мирных граждан, имеется в виду в Курской области, и на других территориях России убивали журналистов, совершали теракты в отношении журналистов. Мы ни разу не слышали от западного журналистского корпуса осуждения подобным терактам», - ответил Путин.

В другой раз, говоря о преступлениях киевского режима, Владимир Путин впервые публично признал и просчеты спецслужб.

«Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима. Но это, конечно, значит, что наши соответствующие правоохранительные, специальные службы пропускают эти удары... Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать тяжелейших для нас проколов», - заявил президент России.

Киру Симмонсу, если можно так выразиться «повезло», Владимир Путин дважды дал ему слово. На этот раз прозвучал вопрос о готовности России идти на компромисс ради мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Политика и есть искусство компромисса. Мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона - в прямом и переносном смысле этого слова - отказалась от переговоров. А мы-то всегда к этому готовы. А результатом переговоров всегда являются компромиссы», - сказал российский лидер.

Еще один вопрос - о том, как изменился Путин с начала специальной военной операции.

«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться. Я стал совершенствовать свои навыки в поиске ключевых вопросов и возможности сосредоточить свое внимание на их решении»,- поделился Владимир Путин во время «Итогов года».

Что называется вдогонку вопрос - изменил ли Путин свое решение о начале СВО, если бы знал, чем это грозит - спустя почти 3 года.

«О чем бы я подумал… Что такое решение, которое я принял в начале 2022 года, его нужно было бы принимать раньше. И второе. Нужно было начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе к СВО. И крымские события, они были просто спонтанны. И события 2022 года начали без особой подготовки. Почему начали? Дальше уже невозможно было терпеть и стоять на месте, ждать, пока ухудшится. Киевские власти объявили, что они не будут исполнять Минские соглашения. Заявили свои претензии на оружие массового поражения. Мы увидели, что нас обманули. Началось военное освоение этих территорий. Вынудили нас к этим действиям», - подчеркнул президент.

Напоследок у него поинтересовались о том, чувствует ли он себя счастливым.

«Это счастье не может быть полным до тех пор, пока ребята наши не вернутся с фронта, пока их не встретят их матери и жены, не обнимут их дети. Пока наши молодые люди - девушки, юноши - не будут создавать нужное количество для страны, для России семей и заводить детей. Я очень хочу, чтобы наши ученые, деятели искусства, культуры реализовали свои планы. Только тогда, наверное, можно будет сказать, что я счастлив», - подытожил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Россия готова к технологической дуэли с применением «Орешника» в любое время. Владимир Путин также объяснил, почему он предложил провести эксперимент в Киеве.