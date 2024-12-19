Путин рассказал, что может сделать его счастливым

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока наши бойцы не вернутся домой, он не будет счастлив. Такое заявление он сделал во время прямой линии.

«Я очень хочу, чтобы наши ученые, деятели искусства, культуры реализовали свои планы, только тогда, наверное, можно будет сказать, что я счастлив», - добавил глава государства.

Российский лидер также подчеркнул, что для его счастья нужно, чтобы молодые люди создавали нужное для РФ количество семей и заводили детей.

Ранее Путин заявил, что для увеличения рождаемости в России «нужны девочки». Он также отметил, что в стране количество женщин детородного возраста сократилось на 30%.