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Путин рассказал, что может сделать его счастливым

Российский лидер подчеркнул, что для его счастья нужно еще, чтобы все деятели искусства реализовывали свои планы, а молодые люди начали заводить нужное количество для РФ семей.
Глеб Владовский 2024-12-19 17:06:28
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallooknews © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока наши бойцы не вернутся домой, он не будет счастлив. Такое заявление он сделал во время прямой линии.

«Я очень хочу, чтобы наши ученые, деятели искусства, культуры реализовали свои планы, только тогда, наверное, можно будет сказать, что я счастлив», - добавил глава государства.

Российский лидер также подчеркнул, что для его счастья нужно, чтобы молодые люди создавали нужное для РФ количество семей и заводили детей.

Ранее Путин заявил, что для увеличения рождаемости в России «нужны девочки». Он также отметил, что в стране количество женщин детородного возраста сократилось на 30%. 

#Россия #в стране и мире #прямая линия #Владимир Путин #рождаемость #Счастье
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