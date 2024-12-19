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Владимир Путин начал подводить итоги года

Как и в прошлом году, мероприятие совмещает прямую линию с населением и большую пресс-конференцию с представителями СМИ.
Ирина Егорова 2024-12-19 12:12:15
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал подводить итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году вновь совмещена с прямой линией. Глава государства ответит на вопросы россиян в специальной студии в Гостином Дворе.

Модераторы мероприятия - военкор Дмитрий Кулько и телеведущая Александра Суворова. 

Уже поступило 2 150 000 обращений от россиян. Больше всего обращений поступило из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов.

За 21 год президент провел 21 прямую линию. В прошлом году программа продлилась 4 часа 4 минуты, в ходе обсуждения Владимир Путин ответил на 67 вопросов. В частности, глава государства отметил экономический рост в России на уровне 3,5% ВВП, отсутствие необходимости проведения второй волны мобилизации, сохранение целей России во вторжении в Украину, готовность РФ к восстановлению отношений с США при создании для этого фундаментальных условий, рекордно высокий уровень отношений с Китаем.

Самая продолжительная прямая линия прошла в 2013 году, она продлилась 4 часа 47 минут. За это время Путин ответил на 85 вопросов из более чем трех миллионов.

#Путин #прямая линия #итоги года #пресс-конференция
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