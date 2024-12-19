Путин предложил Западу эксперимент с ударом «Орешником» по Киеву

Российский президент Владимир Путин предложил западным странам эксперимент с ударом ракетой «Орешник» по Киеву. Такую идею глава государства озвучил в ходе большой пресс-конференции.

«Пусть они максимально оборудуют Киев своими новейшими ПРО, а мы запустим туда "Орешник". Вот и посмотрим», - сказал Путин.

Президент отметил, что Россия готова к такому эксперименту.

Напомним, в конце ноября президент РФ выступил с обращением, в котором заявил, что в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник». Российские военные поразили в Днепропетровске крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику.

Позже стало известно, что новейшие ракетные системы разместят на территории Белоруссии. Предположительно, это произойдет во второй половине следующего года.