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Путин заявил о готовности РФ к технологической дуэли с применением «Орешника»

Президент России заявил, что к эксперименту Россия готова прямо сейчас.
Игнат Далакян 2024-12-19 19:23:19
© Фото: ТРК «Звезда»

Российская Федерация готова к технологической дуэли с применением «Орешника» прямо сейчас. Об этом заявил президент России Владимир Путин Павлу Зарубину. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста.

«Мы готовы прямо сейчас. Прямо сегодня», - сказал российский лидер.

Глава государства также ответил на вопрос, почему он предложил это сделать в Киеве. 

«Можно в другом месте. Просто в Киеве, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю, и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО», - заявил Владимир Путин.

Немногим ранее российский президент предложил Западу эксперимент с ударом «Орешника» по Киеву. Идея Путина заключается в том, что украинскую столицу максимально оборудуют новейшими ПРО, а Россия запустит туда ракету.

#в стране и мире #Владимир Путин #эксперимент #орешник
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