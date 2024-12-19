Путин заявил о готовности РФ к технологической дуэли с применением «Орешника»

Российская Федерация готова к технологической дуэли с применением «Орешника» прямо сейчас. Об этом заявил президент России Владимир Путин Павлу Зарубину. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста.

«Мы готовы прямо сейчас. Прямо сегодня», - сказал российский лидер.

Глава государства также ответил на вопрос, почему он предложил это сделать в Киеве.

«Можно в другом месте. Просто в Киеве, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю, и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО», - заявил Владимир Путин.

Немногим ранее российский президент предложил Западу эксперимент с ударом «Орешника» по Киеву. Идея Путина заключается в том, что украинскую столицу максимально оборудуют новейшими ПРО, а Россия запустит туда ракету.