Эрдоган: США и Британия стремятся превратить Красное море в «кровавое озеро»

Соединенные Штаты Америки и Великобритания применили непропорциональную силу в отношении Йемена. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ночные удары по объектам на территории ближневосточного государства.

«Не было соразмерных действий. Была применена непропорциональная сила. Израиль делает то же самое в Палестине. Британия вместе с США сделали шаг в этом процессе», - передает его слова турецкая газета Daily Sabah.

Турецкий лидер добавил, что в настоящее время Вашингтон вместе с Лондоном стремятся превратить Красное море в «кровавое озеро». Йемен заявляет, что даст им необходимый ответ в регионе, объединив все свои силы с хуситами, отметил Эрдоган.

Напомним, в ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания атаковали объекты в Йемене. По словам главы ВВС Центрального командования Алекса Гринкевича, Вооруженные силы США нанесли удары по 60 целям в 16 локациях. Американский президент Джо Байден назвал это ответом на угрозу свободе судоходства. По его словам, военный удар в Йемене носит оборонительный характер. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене преследовали цель подорвать и ухудшить возможности хуситов подвергать опасности моряков и угрожать мировой торговле. Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси подчеркнул, что ни одна атака со стороны Соединенных Штатов и Британии не останется без ответа.

В связи с ударом США и их союзников (Великобритания, Нидерланды, Австралия, Бахрейн, Канада) по Йемену Россия запросила на 12 января заседание Совбеза ООН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает агрессию Вашингтона и его союзников в отношении Йемена. Она назвала позицию США в СБ ООН по Красному морю предлогом для дальнейшей эскалации ситуации в регионе.