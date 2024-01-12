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Лидер хуситов пообещал ответить на атаки со стороны США

Лидер йеменского движения добавил, что в большинстве провинций Йемена началась военная мобилизация.
Ирина Егорова 2024-01-12 03:01:01
© Фото: Hani Al-Ansidpa, Global Look Press

Ни одна атака со стороны США и Великобритании не останется без ответа Йемена, заявил лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси.

«Мы без колебаний сделаем все, что в наших силах, и дадим отпор. Ответ на любую атаку США будет масштабнее, чем недавно проведенная операция с использованием более 24 дронов и нескольких ракет», - сказал аль-Хуси в эфире телеканала Al Masirah

Глава движения отметил, что в провинциях Йемена началась мобилизация.
Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после случаев атаки ракет и с помощью беспилотников по международным коммерческим судам в Красном море. Йеменские хуситы, поддерживающие «Хамас», наносят удары против судов, которые направляются в порты Израиля, а значит, по мнению Йемена поддерживают палестино-израильский конфликт.

Накануне Совет Безопасности ООН принял американскую резолюцию с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море, согласно которой странам-членам ООН разрешается «защищать свои суда от нападений».  Постпред России при ООН Василий Небензя осудил атаки йеменских хуситов на гражданские суда в Красном море и Аденском заливе и призвал их прекратить нападения.  

#сша #Йемен #Хуситы #ответные меры #красное море
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