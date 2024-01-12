Захарова предупредила о риске эскалации ситуации из-за ударов США по Йемену

Москва решительно осуждает агрессию США и их союзников в отношении Йемена. С таким заявлением выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она назвала позицию Вашингтона в Совбезе ООН по Красному морю предлогом для дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

«Как мы и предупреждали, для оправдания своей агрессии англосаксы пытаются использовать принятую накануне с их подачи под предлогом обеспечения безопасности судоходства в Красном море резолюцию Совбеза ООН. Такими нечистоплотными методами американцы пользуются давно», - отметила Захарова.

По словам дипломата, действия Вашингтона в регионе могут перечеркнуть позитивные тенденции, которые наметились в последнее время в процессе йеменского урегулирования.

Ранее стало известно, что Россия созвала срочное заседание Совета Безопасности ООН по поводу бомбардировок западной коалицией объектов в Йемене. Очередная эскалация ситуации в регионе началась в ночь на 12 января. США, Великобритания и их союзники нанесли массированный ракетный удар по военным целям на территории Йемена. Поражены радарные установки, места хранения и пуска ракет и беспилотников. Повстанцы-хуситы уже пообещали ответить на жестокую агрессию Запада и призвали Вашингтон и Лондон готовиться к последствиям их действий.