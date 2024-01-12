Байден пообещал «дополнительные меры» после ударов США по Йемену

Президент США Джо Байден подтвердил удары военных США и союзников по хуситам в Йемене, назвав их ответом на угрозу свободе судоходства. Он добавил, что военный удар в Йемене носит оборонительный характер.

По его словам, атака проведена в ответ на «беспрецедентные нападения хуситов» в Красном море. Глава Белого дома добавил, что «без колебаний» примет дальнейшие меры.

«Я без колебаний предприму дополнительные меры по защите наших людей и свободного потока международной торговли, если будет необходимо», - передает слова американского лидера РИА Новости.

Атака была проведена при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил участие самолетов королевских ВВС в ударах по Йемену. Он заявил, что атака была «ограниченной, необходимой и пропорциональной мерой в рамках самообороны».

12 января США и Великобритания нанесли 23 удара по объектам в четырех провинциях Йемена. Удары наносились истребителями и ракетами «Томагавк». Массированному удару подвергся международный аэропорт Саны. В ответ на атаку с территории Йемена было запущено большое количество ракет, сообщал телеканал Al Mayadeen. Утверждалось, что одной из них был поражен американский корабль.