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США ударили по 60 объектам на территории Йемена

В США объяснили удары по Йемену действиями боевиков-хуситов в Красном море.
Ян Брацкий 2024-01-12 09:20:01
© Фото: IMAGO, Andreas Beil, Global Look Press

Вооруженные силы США нанесли удары по 60 целям йеменских хуситов в 16 локациях, заявил глава ВВС Центрального командования Алекс Гринкевич. Удары пришлись по местам хранения и пуска ракет и беспилотников, а также по системам противовоздушной обороны.

«Мы считаем боевиков-хуситов и их иранских спонсоров ответственными за незаконное... нападение на международное судоходство, которое затронуло 55 стран и поставило под угрозу жизни сотен моряков, в том числе и из США», - говорится в заявлении командования на странице в соцсети X.

Другого мнения придерживается журналист и политолог из США Джон Вароли. По его мнению, бомбардировка Йемена призвана спровоцировать Иран для того, чтобы развязать большую войну.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по территории Йемена. В Белом доме заявили, что это стало ответом на действия хуситов по захвату кораблей в Красном море. Шанс остановить кровопролитие в регионе у мирового сообщества будет сегодня в Нью-Йорке, где Россия созвала срочное заседание Совета Безопасности ООН.

#сша #Иран #Йемен #Бомбардировки
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