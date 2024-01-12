Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом США и их союзников по Йемену

Срочное заседание Совета безопасности ООН запрошено Россией после ударов США и их союзников (Великобритании, Нидерландов, Австралии, Бахрейна, Канады) по объектам йеменских хуситов, передает российское постпредство в Telegram-канале. Заседание планируется провести в пятницу 12 января.

Напомним, что в ночь на 12 января США и Великобритания нанесли воздушные и ракетные удары по объектам повстанцев-хуситов в Йемене. Так, были атакованы более чем десяток целей в Йемене, в том числе столица страны Сана, международный аэропорт Саны, портовый город Ходейда, населенные пункты Саада и Дхамар. Байден объяснил атаку ответом на угрозу свободе международного судоходства.

Лидер группировки «Ансар Аллах» в свою очередь пригрозил США и Великобритании «высокой ценой» за удары по объектам хуситов в Йемене. В ответ на атаку с территории Йемена было запущено большое количество ракет, сообщал телеканал Al Mayadeen. Утверждалось, что одной из них был поражен американский корабль.