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Глава Пентагона Остин прокомментировал удары по Йемену

Остин отметил, что действия коалиции посылают хуситам «четкий сигнал о том, что им придется нести дальнейшие убытки, если они не прекратят свои незаконные нападения».
Владимир Рубанов 2024-01-12 05:14:01
© Фото: Boris Roessler dpa, Global Look Press

Удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене преследовали цель подорвать и ухудшить возможности хуситов подвергать опасности моряков и угрожать мировой торговле, говорится в заявлении главы Минобороны США Ллойда Остина, размещенном на сайте Пентагона.

Американцы и британцы предприняли атаку после «незаконных, опасных и дестабилизирующих нападений хуситов, поддерживаемых Ираном, против американских и международных судов, а также коммерческих судов из многих стран, законно следующих транзитом через Красное море».

Остин отметил, что действия коалиции посылают хуситам «четкий сигнал о том, что им придется нести дальнейшие убытки, если они не прекратят свои незаконные нападения».

Глава Пентагона подтвердил сообщения о том, что удары были нацелены на объекты, связанные с беспилотными летательными аппаратами, баллистическими и крылатыми ракетами, а также береговыми радарами и возможностями воздушного наблюдения хуситов.

Остин, который был госпитализирован из-за инфекции после операции по лечению рака простаты, следил за операцией в режиме реального времени из больницы, сообщает CBS News. Чиновник из Пентагона сообщил, что министр обороны принимал «активное участие» и дважды разговаривал с президентом Джо Байденом за 72 часа, предшествовавшие операции.

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