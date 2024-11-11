«Наступил момент истины»: о чем говорил Путин на заседании клуба «Валдай»

Главная тема ежегодной встречи экспертов международного дискуссионного клуба «Валдай», которые на неделе собрались на российском курорте в Сочи - скорость, с которой сейчас меняется ландшафт всего мироустройства. Проблемы, которые все эти дни обсуждали участники «Валдая», касаются самых главных мировых изменений. Это и кризис однополярного мира, смещение центров политического влияния. Глобальные экономические и экологические изменения. Вполне логично, что настройка всех этих процессов проходит в Сочи, на высоте 1 389 метров над уровнем моря. Где и воздух чище и посторонних шумов гораздо меньше.

Выступление Владимира Путина, которым уже традиционно заканчивается работа дискуссионного клуба, внимательно слушали и в России, и на Западе - в странах, которые выбрали для себя отличный от вашингтонской повестки путь развития. И сейчас, заявил президент, мир находится в состоянии изменения самих принципов взаимодействия государств. Огромными темпами идет строительство новой модели мироустройства.

«Наступает в некотором смысле момент истины. Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, а за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба. Непримиримая прежде всего по той причине, что это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние. Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе. Если угодно, мы движемся к мироустройству не столько полицентрическому, сколько к полифоническому, в котором слышны и, главное, должны быть услышаны все голоса. Тем, кто привык и хочет исключительно солировать, придется привыкать к новой мировой партитуре», - заявил Путин.

И эта уже вполне осязаемая перспектива, похоже, до смерти пугает Соединенные Штаты, которые десятилетиями привыкли навязывать свою волю всему миру с помощью «долларовой дубинки» или авианосных ударных групп. Запад, во главе с США, готов пойти на любые авантюры, чтобы сохранить свое лидерство. Вашингтон открыто поддерживает откровенно тоталитарные националистические режимы на постсоветском пространстве. Постоянно повышает градус противостояния между Россией и США, что, по словам Владимира Путина, подводит мир к опасной черте. А слепая вера в собственную безнаказанность и исключительность грозит обернуться глобальной трагедией.

«В политике Соединенных Штатов, например, и их союзников в последние годы все более заметен принцип "не доставайся же никому", "если не с нами, то против нас". Ну послушайте, эта формула очень опасная. Потому что и у нас, и во многих странах мира есть такая поговорка: "как аукнется, так и откликнется". Уверен, что рано или поздно на Западе это поймут. Ведь в основе его былых великих достижений всегда лежал именно прагматичный, трезвый подход, основанный на весьма жесткой, порой циничной, но рациональной оценке происходящего и собственных возможностей», - заявил Путин.

Чтобы удержать свое влияние в мире, западу крайне важно сохранить НАТО. Альянс, который не раз уже являлся ударным инструментом в отношении несогласных с политикой США стран. Но, чтобы сохранить Североатлантический альянс, обосновать налогоплательщикам его важность, крайне необходима внешняя угроза. Если ее нет, то ее нужно выдумать. И в качестве такой угрозы в Вашингтоне выбрали Россию, а затем вынудили принимать ответные меры.

«Еще до всех острых конфликтов сегодняшнего дня мне многие европейские лидеры говорили: что они нас пугают тобой, нам не страшно, мы угроз никаких не видим. Это прямая речь, понимаете? Я думаю, что и в Штатах это прекрасно понимали, почувствовали, сами уже относились к НАТО как к второстепенной какой-то организации. Поверьте мне, я знаю, что говорю. Но все-таки эксперты там понимали, что НАТО нужно. А как сохранить его ценность, привлекательность? Нужно напугать как следует, нужно Россию и Европу разорвать между собой, особенно Россию и Германию, Францию, конфликтами. Вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий на юго-востоке, в Донбассе. Просто вынудили нас на ответные действия, в этом смысле добились того, чего хотели», - заявил Путин.

Десятки журналистов из разных стран мира, находясь в пресс-центре клуба Валдай, внимательно вслушивались в каждое слово президента России. В том числе и журналисты из западных стран. Многие в этот момент вспоминали заявления западных лидеров, сделанные после начала СВО, о том, что от России, якобы, отвернулся весь мир, а санкции буквально задушили экономику страны.

Ярким примером того, что западные санкции не работают, а изоляция провалилась, стал недавний саммит БРИКС в Казани. И вот еще, одно, ярчайшее подтверждение. Ежегодное заседание международного клуба «Валдай», где участвуют 140 специалистов в самых разных областях из 50 стран мира. И, как заявил сегодня Владимир Путин, это говорит только об одном: оторвать Россию от мировой политики невозможно.

Валдайский форум совпал по времени проведения с президентскими выборами в США. Для журналистов и политических экспертов главной интригой стало то, какие оценки или комментарии в своей речи даст президент России. И одним из первых вопросов был о его воспоминаниях о бывших президентах США, с кем ему было интереснее работать. По словам Владимира Путина, человек, который стал президентом одной из ведущих стран мира, не может быть глупым и неинтересным. Что же касается избранного президента США Дональда Трампа, то его российский лидер назвал мужественным человеком.

«Его поведение в момент покушения на его жизнь на меня произвело впечатление. Он мужественный человек оказался. И дело не только в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы. Дело не только в этом, хотя, конечно, это на драйве таком. Человек проявляет себя в экстраординарных условиях – вот здесь человек проявляет себя. И он себя проявил, на мой взгляд, очень правильным образом: мужественно, как мужчина», - заявил Путин.

Что же касается дальнейших действий Трампа на посту президента США, Владимир Путин не стал торопить события. Предвыборная гонка в США была кране сложной, и на самого Трампа оказывалось колоссальное давление. Здесь и уголовные дела, и покушения. Многое из того, что было сказано тогда, вряд ли стоит комментировать.

«Не хочу сейчас комментировать то, что было сказано в ходе избирательной борьбы. Думаю, что это сказано сознательно, в борьбе за голоса избирателей, но неважно. А то, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, это заслуживает внимания как минимум. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике», - заявил Путин.

Международных экспертов «Валдая», очевидно хорошо разбирающихся в тонкостях большой дипломатии, интересовал вопрос, а как именно может начаться общение президентов Путина и Трампа. И как отреагирует Владимир Путин, если Дональд Трамп позвонит ему и предложит ему пообщаться еще до вступления в должность? По словам президента России, не так важно кто кому позвонит первым.

«Я не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить. Не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Не хотят – ну и не надо. Мы, как видите, живы, здоровы и ничего – развиваемся, идем вперед. Если кто-то из них захочет возобновить контакты, я всегда говорил, хочу еще раз сказать: мы ничего против не имеем. Пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссии. Но желающих вести дискуссию много, здесь целый зал, но если нет, мы будем с вами вести дискуссию тогда», - заявил Путин.

Практически одновременно с новостями о победе Трампа на президентских выборах, крупнейшие мировые СМИ начали наперебой выдавать публикации на тему «а что же теперь будет с Украиной», которая сейчас и без того несет крупные потери на фронтах СВО и в Курской области. По словам Владимира Путина, террористическая атака на Курскую область стала авантюрой администрации Байдена. Перед выборами демпартии было крайне важно показать успехи своей политики в противостоянии с Россией. Для киевского режима это обернулось катастрофической ситуацией на фронте. Всего за три месяца боев в Курском приграничье ВСУ потеряли живой силы, больше чем за весь прошлый год – свыше 30 тысяч человек.

«А почему они там сидят, неся такие потери? Да потому что приказано из-за океана любой ценой, именно любой ценой держаться хотя бы до выборов, чтобы показать, что все усилия администрации демпартии на киевском направлении, на украинском направлении были не напрасными. Сейчас на некоторых направлениях, на Купянском направлении, там два очага блокирования. В одном очаге практически окружение: войска украинские прижаты к водохранилищу, около 10 тысяч группировка заблокирована. В другом, под Купянском, около пяти тысяч в окружении уже находятся», - заявил Путин.

И вот на таком, явно печальном для киевского режима фоне уже несколько дней подряд муссируются слухи о неком мирном плане Трампа, который еще во время агитации пообещал прекратить войну на Украине и посадить стороны за стол переговоров. Россия никогда не отказывалась от переговоров и даже пошла на серьезные уступки в начале СВО. Не отказывается и сейчас, заявил президент, если эти переговоры будут отвечать интересам нашей страны.

«Мы готовы и к мирным переговорам, но только не на базе каких-то "хотелок", название которых меняется от месяца к месяцу, а на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле – на базе, исходя из реалий сегодняшнего дня. Но только речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы снарядов им подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и будущего сотрудничества в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими», - заявил Путин.

Огромное давление, которое Запад оказывал на Россию все последние годы. Попытка разобщить народы внутри страны. Наконец втягивание нас в конфликт на Украине, только сплотили население России, заявил Владимир Путин уже в конце пленарной сессии клуба «Валдай». Западные идеологи ошиблись. Люди поняли, что происходит. Поняли истинные намерения Запада. Он вспомнил, как во время президентских выборов в России, управляемый Западом киевский режим обстреливал приграничные российские города, чтобы посеять хаос и сорвать голосование. Но люди все равно шли и голосовали. Владимир Путин вспомнил весьма показательный эпизод, снятый тогда иностранным журналистом.

«Включил телевизор: иностранный корреспондент подошел на улице к мужчине в Белгородской области, в Белгороде – можно, наверное, в архивах найти этот эпизод – и спрашивает: "Вы куда?" Он говорит: "На избирательный участок". – "Но это же опасно, дроны могут прилететь, можно пострадать. Зачем Вы идете? Почему Вы не боитесь? " Ответ был очень короткий. Это мужчина средних лет, он повернулся к нему, посмотрел так, сурово, и говорит: "Я русский", – и пошел. Так мог бы ответить представитель любого этноса Российской Федерации», - заявил Путин.

Разговор Владимира Путина с участниками дискуссионного клуба «Валдай» закончился, когда стрелки часов приближались к полуночи. Но, даже когда, президент покинул участников пленарной сессии, зал еще долгое время находился во власти политических страстей. На многих, особенно западных экспертов клуба, речь Владимира Путина произвела серьезное впечатление. Президент, говорит профессор из Британии Ричард Саква, доходчиво и аргументировано представил все плюсы новой архитектуры мироустройства.

«Путин в своей речи дал детальный анализ всего происходящего в мировой политике. Речь была наполнена обстоятельными и важными аргументами. Возможно, я не со всем согласился бы, но, тем не менее, это дало фантастический обзор того, как российский лидер видит мир. Общий тон речи был удивительно примерительным. Многие в мире смотрят на Россию как на источник всех сложностей и опасностей. Что ж, сейчас мы увидели уверенного лидера, который знает что нужно России - и который готов работать с другими странами», - заявил Саква.

Обратили внимание иностранные участники «Валдая» и на то, насколько Владимир Путин владеет всей необходимой информацией, и в подробностях отвечал на самые, порой сложные вопросы из зала.

«Просто удивительно, что лидер такого уровня уделяет столько времени ответам на вопросы. Без шпаргалок, говорит на самые разные темы из разных сложных областей. Очень остро и очень умно. Я был впечатлен, это была речь, открывшая мне глаза», - заявил журналист из Швейцарии Роджер Кеппель.

О том, что выступление президента России внимательно слушали в США, стало известно еще до его окончания. Во всяком случае, цитата Дональда Трампа: «Я думаю мы поговорим», из интервью телеканалу NBC, по лентам мировых новостей разлетелась как раз в разгар Валдайской речи Владимира Путина.