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МО РФ: ВСУ потеряли до 290 боевиков на курском направлении за сутки

За все время боевых действий в курском приграничье противник потерял уже более 31 тысячи военнослужащих.
2024-11-10 13:30:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе действий по уничтожению группировки ВСУ, вклинившейся в Курскую область, уничтожили за сутки до 290 боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Группировка российских войск «Север» в ходе наступления нанесла поражение формированиям 10 бригад ВСУ в  районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. Также отражены 11 контратак врага. Артиллерия и авиация ударили по скоплениям сил 14 бригад украинских боевиков.

Помимо живой силы, киевский режим потерял на курском направлении пять танков, три БМП, семь боевых бронированных машин, три миномета, одну станцию радиоэлектронной борьбы и десять автомобилей. Три боевика сдались в плен.

За все время проведения операции по уничтожению врага в курском приграничье враг потерял уже 31 090 боевиков и почти 200 танков. Операция по ликвидации врага продолжается.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #Курская область #ВСУ
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