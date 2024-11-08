Путин: Россия готова вести переговоры с Киевом не на базе их «хотелок»

Россия готова к переговорам с Украиной, но не на базе «хотелок» киевского режима. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, диалог должен строиться исключительно на основе текущих реалий. Также должны быть использованы договоренности, достигнутые еще в Стамбуле.

«Мы готовы к мирным переговорам... на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. На базе, но исходя из реалий сегодняшнего дня», - подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил необходимость создания условий для долгосрочного урегулирования конфликта, и чтобы Украина была суверенным государством, а не инструментом третьих стран.

Кроме того, он заявил, что не нужно перемирие на полчаса или полгода, чтобы Киеву «подкатили снаряды».