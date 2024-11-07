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Путин заявил, что два очага ВСУ заблокированы на Купянском направлении

По словам российского лидера, в одном из мест блокированы 10 тысяч военных ВСУ.
Игнат Далакян 2024-11-07 23:33:40
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что два очага ВСУ заблокированы на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Сейчас на некоторых направлениях - на Купянском направлении, не знаю, говорили это военные или нет пока до меня: там два очага блокирования», - сказал глава государства.

По словам президента, в одном из очагов у водохранилища в окружении находится группировка ВСУ численностью 10 тысяч человек. В другом, под Купянском, - 5-ти тысячная группировка боевиков также заблокирована. Глава государства отметил, что ВСУ пытаются навести понтонные переправы, чтобы частично выбраться, но российские войска их мгновенно уничтожают.

До этого глава государства говорил о том, что призывы западных стран нанести стратегическое поражение России демонстрируют запредельный авантюризм. Владимир Путин отметил, что такая слепая вера в собственную безнаказанность может обернуться мировой трагедией.

#в стране и мире #ВСУ #Владимир Путин #Купянское направление #блокировка войск
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