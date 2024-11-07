Владимир Путин заявил, что прежнее устройство мира ушло

Российский президент Владимир Путин заявил, что прежнее мироустройство безвозвратно ушло. Он сказал об этом на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Наступает в некотором смысле момент истины. Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, а за формирование нового разворачивается серьезная непримиримая борьба», - подчеркнул он.

По словам президента, она непримирима не потому, что стороны борются за власть и геополитическое влияние, а потому, что происходит столкновение принципов, на которых будут в дальнейшем строиться взаимоотношения между странами. От результатов этого столкновения зависит, получится ли у человечества построить мир, где можно будет развиваться всем и где противоречия будут решаться без применения силы, на основе взаимного уважения.