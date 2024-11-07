МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Владимир Путин заявил, что прежнее устройство мира ушло

Началась серьезная борьба за формирование нового мироустройства, отметил президент РФ.
Анастасия Бобылева 2024-11-07 19:54:25
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российский президент Владимир Путин заявил, что прежнее мироустройство безвозвратно ушло. Он сказал об этом на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Наступает в некотором смысле момент истины. Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, а за формирование нового разворачивается серьезная непримиримая борьба», - подчеркнул он.

По словам президента, она непримирима не потому, что стороны борются за власть и геополитическое влияние, а потому, что происходит столкновение принципов, на которых будут в дальнейшем строиться взаимоотношения между странами. От результатов этого столкновения зависит, получится ли у человечества построить мир, где можно будет развиваться всем и где противоречия будут решаться без применения силы, на основе взаимного уважения.

#в стране и мире #Владимир Путин #валдай
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 