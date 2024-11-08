Песков заявил, что поздравление Путиным Трампа можно считать официальным

Поздравление российским лидером Владимиром Путиным Дональда Трампа с избранием президентом Соединенных Штатов можно считать официальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все, что говорит президент, - это официально, конечно», - сказал Дмитрий Песков.

Он также отметил, что президент России может сам позвонить Дональду Трампу, однако это будет зависеть от развития событий.

Ранее Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии «Валдая» заявил, что не считает зазорным самому позвонить Дональду Трампу. Однако, при этом глава государства добавил, что не делает это, поскольку в какой-то момент западные политики прекратили контакты с Россией.