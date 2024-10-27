От чак-чака ко встречам на высшем уровне: как прошел саммит БРИКС в Казани

Такого количества бортов номер один аэропорт Казани, в своей истории, не принимал еще ни разу. Практически все главы государств - членов БРИКС и специально приглашенные для участия в саммите страны. В общей сложности 36 государств, 22 из которых представлены на высшем уровне. А с учетом представительных делегаций, огромное число гостей.

На кадрах, снятых из иллюминатора самолета председателя КНР Си Цзиньпина по пути в Казань, российские истребители сопровождают борт номер один Китая. Видео сняли сами члены делегации, после чего их опубликовали китайские СМИ. То, как встречали гостей саммита в аэропорту Казани гостей, вполне может стать отличительной особенностью содружества БРИКС. Здесь, конечно были элементы традиционного протокола, как это бывает во время официальных визитов глав государств. Но, при этом, участников саммита встречали тепло и непринужденно. По-русски хлебом-солью, но с татарской сладкой изюминкой.



И такой прием, судя по многочисленным кадрам встречи глав государств, оказался по душе многим из них. Например, президент ЮАР Сирил Рамафоса, российские мучные изделия пробовал впервые, поэтому главе Татарстана Рустаму Миниханову пришлось объяснять, что это такое. Президент ЮАР остался доволен.

А вот президент Белоруссии Александр Лукашенко, очень эмоционально отреагировал на предложение вкусить мучные деликатесы. Судя по реакции, конечно, очень хотелось, но фигура важнее.

Не смог прибыть на саммит президент Бразилии Лула да Силва. Он получил травму в результате падения и участвовал в мероприятиях БРИКС по видеосвязи. Едва не сорвался визит в Казань и президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как стало известно, власти США конфисковали борт президента Венесуэлы, в аэропорту Доминиканской республики, под предлогом того, что он якобы был приобретен в нарушении санкций.

«Мы приехали на этот исторический саммит. Впервые президент Венесуэлы лично приглашен на саммит БРИКС, это уже историческое событие. БРИКС - это эпицентр новой геополитики, дипломатии, мира. Мы приехали, потому что есть другая Америка - Америка мира, Америка мужчин и женщин, которые стремятся к свободе и равенству, существует Америка без колониализма», - сказал Мадуро.

Несмотря на то, что главные мероприятия саммита БРИКС были запланированы на следующий день, главы государств личное общение в долгий ящик решили не откладывать. Например, Владимир Путин и Си Цзиньпин свою первую встречу в Казанском Кремле, провели в день прибытия председателя. Так много вопросов двусторонних отношений и международных тем было необходимо обсудить. Друг друга лидеры России и КНР, уже традиционно, приветствовали словами дорогой друг.

«За прошедшие 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. И мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами. Российско-китайское сотрудничество в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на мировой арене. Мы намерены и далее наращивать координацию на всех многосторонних площадках в целях обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка», - сказал Владимир Путин.

В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что за минувшие десятилетия китайско-российские отношения, выдержав испытания переменчивой международной ситуации, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер.

«Уважаемый господин президент, мы с вами всегда уделяем повышенное внимание китайско-российским отношениям и держим их на личном контроле. Обе стороны привержены духу вечного добрососедства и дружбы, всестороннего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества», - заявил председатель КНР.

Главной площадкой для проведения 16 саммита БРИКС стал международный выставочный центр «Казань-Экспо». Главной, но не единственной. Мероприятия в рамках саммита, самого разного формата проходили буквально по всей Казани. Татарстану было, что показать гостям, чем похвастать и, в первую очередь, своим промышленным потенциалом.



Аурусами все эти дни Казань была буквально наводнена. Еще до официального начала работы саммита Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об эмоциональном фоне этой встречи красноречиво говорят эти кадры - объятия лидеров двух стран. Под стать и состояние двусторонних отношений Москвы и Нью-Дели. Именно Россию, в июле этого года, Нарендра Моди выбрал в качестве первой зарубежной поездки, после переназначения на пост премьера. По итогам прошлого года товарооборот между странами вырос более, чем в полтора раза. Россия строит в Индии атомную электростанцию. Личные отношения лидеры двух стран, называют дружескими. И в какой-то момент встречи, Владимир Путин, даже забыл, что Моди говорит на другом языке. Так близки, без лишних объяснений позиции двух стран по многим вопросам.

«У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться», - заявил Путин.

Все вместе, лидеры стран БРИКС собрались в минувшую среду на центральной площадке саммита. На сегодняшний день в БРИКС входят девять государств, это Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Еще одна страна Саудовская Аравия, находится в статусе приглашенного государства и принимает участие в работе саммита.

Один за другим, лимузины Аурус, глав государств БРИКС останавливались у павильона А3 выставочного центра. На своем автомобиле, китайского производства, марки Хончи, к месту главных мероприятий 16 саммита прибыл лидер КНР.

Спустя несколько минут мир облетело совместное фото глав государств- членов БРИКС на саммите в Казани. На долю организации приходится сорок процентов населения планеты и одна треть мирового ВВП. Вот так выглядит объединение стран, выступающих за многополярный мир и уход от западной гегемонии.

«Справедливо будет сказать, что БРИКС включает в себя единомышленников: суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. В этом суть стратегии курса БРИКС на глобальной арене, отвечающего чаяниям основной части международного сообщества, так называемого мирового большинства. И именно такой курс особенно востребован в нынешних условиях, когда в мире происходят поистине кардинальные изменения», - сказал Владимир Путин.

И инициатор этих идей страны БРИКС. В условиях, когда США фактически взяли на себя роль мирового жандарма, а в качестве дубины используют различные санкции, многие страны вынуждены создавать новые структуры и механизмы, чтобы защитить свои интересы. Так в рамках БРИКС в инвестиционных процессах планируется использование цифровых валют. Центральные банки стран объединения, выстроят надежный, независимый от международных финансовых систем, обмен финансовой информацией. Со следующего года планируется запуск и новой платежной системы БРИКС. И, главное, уход от долларовой зависимости.

«Доллар используется в качестве оружия. Да, действительно, мы видим, что это так, на самом деле. А мы не отказываемся, не боремся с долларом, но если нам не дают с ним работать, что же делать? Мы тогда вынуждены искать другие альтернативы, что и происходит. Мы, стремясь к сотрудничеству, все-таки должны понимать, что чем дольше мы будем жить и работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой экономической и финансовой системе», - заявил президент России.

Череда двусторонних встреч, затем заседания сначала в узком, потом в расширенном составах. Третий день саммита прошел уже в формате «БРИКС+/аутрич». То есть с участием стран, заинтересованных в сотрудничестве с объединением. За огромным круглым столом президенты Азербайджана и Армении, пожалуй, впервые сидели рядом. Лидеры Белоруссии, Боливии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана и еще целого ряда стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, также принял участие в работе саммита, будучи единственным представителем блока НАТО. При этом, Анкакра не присоединилась к антироссийским санкциям и строит с Москвой и БРИКС партнерские отношения.

«Мы верим в то, что БРИКС вносит ни с чем не сравнимый вклад в построение нового справедливого глобального мироустройства. Мы выстраиваем наше сотрудничество на основе того, чтобы выигрывала каждая сторона. Я надеюсь, что это заседание пойдет на пользу нашей общей работе. И еще раз поздравляю вас с проведением этого саммита», - сказал президент Турции.

Очередной саммит БРИКС, отметили многие его участники, это не дружить против кого-то, а совместно строить тот миропорядок, при котором будет комфортно и удобно существовать всем странам. Жить на своей земле, по своим традициям, не навязанным из вне правилам и нормативам.

Подтверждением того, что саммит БРИКС - это реальная политика, а не камуфляж для продвижения своих интересов, как это происходит на западе, стал приезд в Казань генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша. По словам Гуттериша, структуры глобального управления, в том числе ООН, сегодня отражают вчерашний мир, созданный после второй мировой войны, и требуют реформирования. Объединение БРИКС может внести свой вклад в разрешении многих сегодняшних кризисов.

«Сообщество стран должно работать как единая семья, чтобы противостоять главным мировым вызовам. Нам, в первую очередь, нужен мир в Газе. Необходимо немедленное прекращение огня. Нужен и справедливый мир на Украине в соответствии с уставом ООН, международным правом и резолюциями Генассамблеи. Мы верим в БРИКС и в то, что сообщество сможет сыграть важную роль в достижении поставленных задач. Спасибо большое», - сказал Антониу Гутерриш.

Огромное количество делегаций, десятки и десятки кортежей. Мероприятия в режиме нон-стоп, на несколько дней, практически до неузнаваемости изменили привычный ход жизни жителей Казани. БРИКС захватил буквально весь город. Ну, почти весь.

Символика БРИКС всю эту неделю в Казани была буквально на каждом шагу. Но вот в центральной части города эта символика столкнулась с серьезной конкуренцией. Все потому, что здесь царство чак-чака, это такая национальная татарская сладость. Чак-чак большой и маленький, чак-чак с шоколадом и медом, чак-чак на любой вкус, но самое главное на радость гостям города.

«Ой, у нас много сладостей, особенно национальных, традиционный это у нас чак-чак, да, разных производителей. Потом что еще помимо чак-чак есть баурсак, это пончик политый медом, да тесто более воздушное, мягкое. Это все в основном ручная работа. И самый главный десерт это у нас, Талкыш калеве, это самая главная наша сладость в составе топленое масло, мука, мед, сахар. На вкус что то между сладкой ватой и халвой. Можно сказать, это татарское Рафаэлло вот такого плана, это самая главная наша сладость», - поделилась продавец сладостей.

Попробовать национальные Татарские сладости успели практически все лидеры государств и члены их делегаций. И как шутили в СМИ, запасов Чак-чака в Татарстане еще предостаточно. Впрочем, не чак-чаком единым, поразила в эти дни своих гостей Казань.



И, кажется, погода становилась теплее, когда после очередного рабочего дня большого саммита, его участники, гости и журналисты приходили сюда, в историческую часть Казани, чтобы увезти с собой теплые воспоминания и красивые фото на фоне Казанского Кремля.