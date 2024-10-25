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Глава Республики Сербской попросил Путина включить его страну в БРИКС

Во время встречи президентов Республики Сербской и России прозвучала просьба подключить балканскую страну к БРИКС.
Марина Крижановская 2024-10-25 01:48:18
© Фото: kremlin.ru

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину, что его страна хотела бы быть подключенной к БРИКС. Об этом он заявил во время двусторонней встречи с Путиным, которая стала завершением саммита БРИКС.

Он поблагодарил российского лидера за прием и приглашение на мероприятие, являющееся, по его словам, свидетельством того, что свободный мир желал бы объединиться и сотрудничать против тех, кто желает влиять на внутренние дела других стран.

«Уважаемый господин президент! <...> Это именно ваша заслуга в том, что организация БРИКС живет именно таким образом. Мы благодарны Вам за то, что у нас появилась возможность, посмотреть, как это выглядит. И хотели бы также быть подключены в некой форме, которая была бы возможна, чтобы мы участвовали в этом объединении как Республика Сербская», - заявил президент Додик.

XVI саммит БРИКС проходил с 22 по 24 октября в России, в Казани. Форум посетили лидеры многих мировых лидеров, среди которых Си Цзиньпин, Сирил Рамапоса, Нарендра Моди, Николас Мадуро, Луис Арсе и многие другие, а также представители международных организаций, включая генерального секретпря ООН Антониу Гутерриша.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #брикс #Республика Сербская #Милорад Додик #подключение к БРИКС
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