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Путин отметил рост товарооборота с КНР в 2024 году

Президент РФ отметил, что после прошлогодних рекордов во взаимной торговле Россия и Китай сохраняют динамику экономического роста.
Игнат Далакян 2024-10-22 19:25:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская Федерация и Китайская Народная Республика продолжает наращивать торговлю, несмотря на негативное внешнее воздействие. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава государства отметил, что после прошлогодних рекордов во взаимной торговле Россия и Китай сохраняют динамику экономического роста и экономического взаимодействия.

«В январе-августе товарооборот, по нашим данным, увеличился на 4,5%, по китайской статистике есть небольшая разница. Но в целом позитивная тенденция сохраняется», - заявил Владимир Путин.

Ранее российский лидер провел встречу с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Владимир Путин заявил, что Россия и ЮАР выступают за создание справедливого миропорядка.

Напомним, сейчас в Казани проходит саммит БРИКС. Встречи на высшем уровне пройдут с 22 по 24 октября. В мероприятии участие принимают делегации из 36 стран.

#Китай #Владимир Путин #Си Цзиньпин #брикс #встреча #Товарооборот
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