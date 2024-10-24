Западные СМИ обратили внимание, что лидеры Индии и ЮАР предпочли отправиться на саммит БРИКС в Россию вместо встречи стран Содружества на островном государстве Самоа. На мероприятии будут присутствовать король Великобритании Карл III и премьер-министр Кир Стармер.

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди и лидер ЮАР Сирил Рамапоса в этом году отправились на саммит БРИКС вместо проводимой в это же время на Самоа встречи стран Содружества», - приводит RT опубликованную в Bloomberg статью.

Американские журналисты написали, что британский премьер Кир Стармер опроверг опасения, что начавшийся 21 октября его первый саммит Содружества «будет омрачен» саммитом БРИКС в России, после того как некоторые лидеры решили пропустить его в пользу встречи с президентом РФ.

Кроме того, отметило СМИ, встреча с британскими властями на Самоа проходит в тяжелое для Соединенного Королевства время, когда ему необходимо увеличить свой бюджет в части помощи зарубежным странам и выплатить репарации за рабство ряду членов Содружества. Страны Содружества - ассоциация, возникшая во времена бывшей Британской империи, саммит Содружества наций включает 56 государств, исторически связанных с британской монархией.

Также на обозначенное на островах мероприятие не приедет представитель Шри-Ланки - ни премьер-министр, ни глава внешнеполитического ведомства. Шри-Ланка подала заявку на членство в БРИКС.

Во время заседания 23 октября Владимир Путин спрогнозировал, что доля стран БРИКС в мировой экономике превысит долю G7. Его белорусский коллега Александр Лукашенко предположил. что объединение может уравновесить планету