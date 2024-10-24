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РФ положительно относится к желанию Вьетнама подключиться к работе БРИКС

Российский президент заявил об этом во время переговоров с премьером Вьетнама на саммите БРИКС в Казани.
Анастасия Бобылева 2024-10-24 23:47:03
© Фото: Iranian Presidency Keystone Press Agency Globallookpress

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия положительно относится к желанию Вьетнама присоединиться к работе БРИКС. Он сказал об этом на переговорах с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем в ходе саммита БРИКС в Казани.

«Мы всем вам признательны за ваше участие в казанском саммите, за ваше содержательное выступление на состоявшейся сегодня встрече. И, безусловно, поддерживаем стремление Вьетнама подключиться к многоплановой деятельности БРИКС», - заявил президент.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что объединение БРИКС - центр нового многополярного мира. Приехав на саммит, он сообщил журналистам, что Венесуэла надеется на мир без колониализма, гегемонии и империализма.

#Россия #в стране и мире #Вьетнам #брикс
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