РФ положительно относится к желанию Вьетнама подключиться к работе БРИКС

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия положительно относится к желанию Вьетнама присоединиться к работе БРИКС. Он сказал об этом на переговорах с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем в ходе саммита БРИКС в Казани.

«Мы всем вам признательны за ваше участие в казанском саммите, за ваше содержательное выступление на состоявшейся сегодня встрече. И, безусловно, поддерживаем стремление Вьетнама подключиться к многоплановой деятельности БРИКС», - заявил президент.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что объединение БРИКС - центр нового многополярного мира. Приехав на саммит, он сообщил журналистам, что Венесуэла надеется на мир без колониализма, гегемонии и империализма.